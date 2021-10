[아시아경제 이창환 기자] 미국 캘리포니아주에서 수백 명이 참석한 할로윈 파티 도중 총격 사건이 일어나 2명이 숨지고 5명이 다쳤다.

30일(현지시간) 외신에 따르면 새크라멘토 카운티 보안관실은 이날 새벽 1시께 이 지역 팜 애비뉴에 위치한 한 사업장에서 열린 파티에서 총격이 발생했다는 신고를 받았다.

보안관들이 도착했을 당시 최소 1발의 총상을 입은 남성 3명이 발견됐으며 이 가운데 2명은 현장에서 숨진 상태였다.

이들 중 1명은 다른 부상자 4명과 함께 보안관 도착 전 인근 병원으로 이송됐으며 생명에는 지장이 없는 것으로 보도됐다.

용의자 관련 정보는 아직 확인되지 않은 것으로 알려졌다.

