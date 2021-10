드라기 G20 환영사서 "백신 불평등 해소" 촉구

백신 접종률 선진국 70% VS 개도국 3%…도덕적 용납안돼

[아시아경제 조유진 기자] 주요 20개국(G20) 정상회의 의장국인 이탈리아의 마리오 드라기 총리가 환영사를 통해 글로벌 이슈에 대응하기 위한 다자주의 정신을 강조하며 코로나19 백신 불평등 해소를 촉구했다.

30일(현지시간) 이탈리아의 드라기 총리는 "지구촌이 직면한 문제의 유일한 해결책은 다자주의일 수 밖에 없다"며 "G20 창설로 이어진 정신을 되살려야 한다"면서 이같이 말했다.

그는 다자주의를 통한 집단적 대응이 시급히 요구되는 분야로 코로나19 예방백신 배분을 꼽으며 "백신 보급의 불평등으로 선진국은 인구 대비 70% 이상이 최소 한 차례 이상 백신을 맞았지만, 개발도상국은 접종률이 3%에 불과하다"고 지적했다.

그러면서 "이러한 차이는 도덕적으로 용납될 수 없는 것이며, 팬데믹 이후의 글로벌 경기 회복을 저해하는 원인이기도 하다"고 지적했다.

G20 정상회의 첫날 개최된 1세션 '국제경제·보건'에서는 코로나19 백신 불평등 이슈가 주로 논의됐다.

정상들은 세계보건기구(WHO) 목표에 맞춰 올해 말까지 전 세계 인구의 40%, 내년 중반까지는 70%가 백신을 맞을 수 있도록 하는 안을 두고 심도 있는 논의를 진행한 것으로 전해졌다.

개발도상국의 팬데믹 위기 극복을 지원하고자 백신 및 필수 의료용품 공급을 늘리는 한편 미래 또 다른 세계적 바이러스 대유행을 예방하기 위한 '태스크포스'를 설치하는 안도 검토된 것으로 알려졌다.

앞서 G20 재무·보건장관들은 전날 열린 합동회의에서 이러한 의제에 잠정적으로 합의했다고 외신들이 보도한 바 있다.

G20 정상회의 일정 마지막 날인 31일에는 최대 쟁점으로 꼽히는 기후변화·환경(2세션)과 지속가능개발(3세션) 관련 의제가 논의될 예정이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr