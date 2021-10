유승민, 이재명에 "자기 돈 아니라고…대장동서 숨겨둔 돈으로 '재난지원금' 줘라"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대선 예비후보 유승민 전 의원이 이재명 더불어민주당 대선 후보의 재난지원금 관련 정책을 비판하고 나섰다.

30일 유 전 의원은 자신의 페이스북에 '이재명 후보님, 대장동 게이트에서 챙겨둔 돈 있으면 쓰시죠'라는 제목의 글을 올렸다. 유 전 의원은 "이 후보가 음식점 총량제로 매를 벌더니 전국민 재난지원금을 1인당 100만원씩 드리자고 한다"라며 "자기 돈이면 저렇게 펑펑 쓰겠냐"라고 말했다.

그는 "빈부 격차, 소득 격차를 따지지 않고 모든 국민에게 100만원씩 주자는 발상은 무책임하기 짝이 없다"라며 "저런 후보가 대통령이 되면 나라 곳간이 거덜 나는 건 한순간일 것"이라고 지적했다. 이어 "자기 돈이 아니니까 저러는 것이다"라며 "경기도에서 했듯이 국민 세금으로 표를 얻겠다는 것"이라고 덧붙였다.

유 전 의원은 "국민 세금을 멋대로 쓰는 대통령을 뽑아서는 나라 경제가 망한다"라며 "돈을 벌 생각은 하지 않고 돈을 쓸 생각만 하는 후보는 경제를 살릴 수 없다"라고 강조했다. 그는 "경제 대통령이 대한민국에 절실한 바로 이 순간, 선택은 유승민이다"라고 지지를 호소했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr