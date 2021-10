'거짓 암 투병' 인정 최성봉 "후원금은 식당에서 일해 갚겠다"

[아시아경제 권서영 기자] 가수 최성봉을 둘러싼 '거짓 암 투병' 의혹이 사실로 드러나 파문이 일고 있다.

29일 가수 최성봉은 엑스포츠뉴스에 사과문을 보내 자신을 둘러싼 거짓 암 투병 의혹이 사실이었음을 인정했다. 그는 "그간 언론에 보도된 거짓 암 투병 진위 논란에 대해 사회적 파동과 큰 실망감을 안겨드린 점 진심으로 깊이 사죄드린다"라며 "저는 현재 암 투병 중이 아니며 앞서 보도된 주요 우울병 장애, 외상후 스트레스 장애를 제외한 갑상선암, 대장암, 전립선암, 폐와 간 및 신장 전이의 진단 사실들은 모두 허위 사실임을 밝힌다"라고 전했다.

그는 "지난 2011년 '코리아 갓 탤런트' 방영 이후 10년간 저에게 '희망의 아이콘'이라는 과분한 수식어를 달아 주시고 저를 진심으로 응원해주신 모든 분께 암 투병이라는 거짓 위선과 물의를 일으킨 점 진심으로 가슴 깊이 속죄 드린다"라며 "지금도 고통 속에서 하루를 보내고 계신 수많은 암 환우분들과 암으로 세상을 떠나보낸 유가족분들께 머리 숙여 가슴 깊이 죄송하다는 말씀 올린다"라고 설명했다.

최성봉은 "여러분이 붙여주신 '희망의 아이콘'이란 수식어가 부끄럽지 않은 삶을 살아내기 위해 최선을 다해 노력했으나 저는 사실 어디에 삶의 의미를 부여하고 가치를 찾아야 할지 늘 불안하고 고통스럽기만 하다"라며 "이제껏 노래를 부르고 싶은 갈망 하나만으로 십 수년간 매일 수십 알의 정신과 약을 먹으며 버텨왔지만, 어디에서 오는지 모르는 우울감과 상처가 곪아 매일 정리하고 싶은 지옥 같은 삶이 저의 현실"이라고 밝혔다.

이어 "노래하고 싶은 마음만큼은 매 순간 진심이었음을 믿어주셨으면 좋겠다"라면서도 "저는 이제 모든 것을 내려놓고 노래하고 싶다는 꿈을 꾸지 않겠으며 음악인 최성봉이 아닌 낮은 자리에서 반성하는 삶을 살도록 하겠다"라고 사과했다. 또한 "저는 현재 여러분께 받은 후원금을 돌려 드리기 위해 지방의 식당에서 일하고 있다. 시간이 다소 걸리더라도 여러분께 받은 후원금을 평생 갚으며 위선으로 기만한 죄 평생 뉘우치며 살겠다"라고 덧붙였다.

그는 "저의 해명이 '양치기 소년'의 일화가 되더라도 할 말은 없지만 제가 여러분께 감히 마지막으로 부탁드리고 싶은 한 가지가 있다"라며 "항간에 떠도는 루머를 통해 제 32년 인생 자체를 거짓 시선으로 바라보시지 않길 마지막으로 간곡히 부탁드린다"라고 강조했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr