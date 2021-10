文대통령, 교황 만나 방북 요청…교황 "초청장 보내주면 기꺼이 가겠다"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 주요20개국(G20) 정상회의 등을 계기로 유럽을 순방 중인 문재인 대통령이 첫 공식 일정으로 바티칸에서 프란치스코 교황을 단독 면담하고 "한반도 평화의 모멘텀이 될 것"이라며 방북을 요청했다. 프란치스코 교황은 "초청장을 보내 주면 기꺼이 가겠다"며 긍정적인 태도를 보였다.

문 대통령은 29일(현지시간) 바티칸 교황청을 공식 방문, 프란치스코 교황을 단독 면담하고 한반도 평화에 대한 교황의 지속적인 지지를 확인했다.

문 대통령은 교황궁에서 배석자 없이 진행된 면담에서 "교황님께서 기회가 되어 북한을 방문해 주신다면, 한반도 평화의 모멘텀이 될 것이다. 한국인들이 큰 기대를 갖고 있다"고 말했다.

프란치스코 교황은 "초청장을 보내 주면 여러분들을 도와주기 위해, 평화를 위해 나는 기꺼이 가겠다. 여러분들은 같은 언어를 쓰는 형제이지 않느냐, 기꺼이 가겠다"고 답했다.

이 밖에도 문 대통령과 프란치스코 교황은 코로나19, 기후변화, 난민 등 인류가 당면한 글로벌 현안에 대해서도 의견을 교환했으며 앞으로도 이 분야에서 국제사회의 행동을 독려하기 위한 협력을 지속해 나가기로 했다.

