크래프톤, 美게임 개발사 '언노운 월즈' 인수

[아시아경제 강나훔 기자] 크래프톤은 미국 게임 개발사 '언노운 월즈(Unknown Worlds)'를 인수한다고 29일 밝혔다.

인수 지분은 100%, 인수 금액은 약 5억달러(5858억원)다. 언아웃(Earn Out) 방식으로 향후 성과에 따라 최대 2억5000만달러(2929억원)를 추가 지급할 수 있다.

언노운 월즈는 2001년 미국에서 찰리 클리블랜드(Charlie Cleveland)와 맥스 맥과이어(Max McGuire)가 설립한 게임 개발사로, 탄탄한 팬 층과 게임 개발 능력을 보유하고 있다.

하프라이프 MOD(Half-Life mod), 내추럴 셀렉션 시리즈(Natural Selection Series), 서브노티카(Subnautica), 서브노티카: 빌로우 제로(Subnautica: Below Zero) 등 독창적인 PC 및 콘솔 게임을 선보였다. 현재 2022년 얼리엑세스를 목표로 새로운 장르의 신규 PC게임을 개발 중이다.

크래프톤은 지난 8월 유가증권시장 상장 이후 첫 번째 인수 대상으로 잠재력이 큰 게임 개발 스튜디오를 선택했다. 크래프톤은 이번 인수를 통해 기존에 없던 유형의 새로운 게임과 IP를 확보하는 동시에 글로벌 게임 개발 인력을 보강하게 됐다.

김창한 크래프톤 대표는 "언노운 월즈의 합류로 크래프톤의 글로벌 게임 제작 경쟁력이 강화됐다"며 "글로벌 게이머들을 위한 독창적인 경험을 만들어내자는 공동의 목표를 향해 함께 전진할 계획"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr