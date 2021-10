"독도는 한국 땅" 쯔양, 日 누리꾼 '구독 취소'에도 구독자 수 늘었다

"구독해서 응원하자" 국내 누리꾼들 대거 구독

[아시아경제 임주형 기자] 독도의 날(10월25일)을 기념해 울릉도에서 '먹방'(먹는 방송)을 진행했던 유튜버 쯔양을 두고 한일 누리꾼들의 갈등이 커지고 있다. 일부 일본 누리꾼들이 쯔양의 행동을 비난하며 구독을 취소하자, 한국 누리꾼들은 "구독해서 응원하자"며 쯔양을 응원하고 있다.

29일 기준 쯔양 유튜브 채널 구독자 수는 약 477만명을 기록했다. 이 추세대로라면 곧 480만명을 돌파할 것으로 예상된다.

새롭게 늘어난 구독자 수 가운데 상당 부분은 한국인 누리꾼인 것으로 보인다. 쯔양의 유튜브 채널 게시판과 동영상에는 한국어로 "힘을 보태러 왔다", "기부, 봉사뿐 아니라 좋은 일 많이 하는 쯔양 힘내셨으면 좋겠다", "구독해서 응원하자" 등 쯔양을 응원하는 댓글이 달렸다.

앞서 쯔양은 지난 25일 '기안84님과 독도새우 84마리 먹방, 독도는 우리 땅'이라는 제목의 영상을 게재한 바 있다.

쯔양은 최근 울릉도에서 촬영한 '먹방' 영상을 잇따라 올리고 있는데, 7번째 시리즈인 이 영상에서는 울릉도 바다를 배경으로 꽃새우, 닭새우, 도화새우 등 독도 해산물을 먹는 모습을 보였다.

쯔양은 영상의 배경 음악으로 '독도는 우리 땅' 노래를 사용하는가 하면, 독도에 대해 "하늘과 바람이 허락된 날만 들어갈 수 있는 곳"이라고 설명하기도 했다.

또 '독도는 대한민국 영토'라는 문장을 영어, 중국어, 일본어 등 다양한 언어로 번역해 영상에 삽입하기도 했다.

문제는 쯔양의 이같은 행보가 일부 일본 누리꾼들의 신경을 거슬렀다는 데 있다.

방송 이후 일본 누리꾼들은 "다케시마가 한국 땅이라고 해서 보기 싫어졌다', "독도가 한국 땅이라는 말이 꼭 필요했나", "일본인들도 보는 데 (독도를) 일부러 언급하는 게 불편하다"라며 지적했다. 쯔양 유튜브 채널 구독을 취소하는 움직임이 나타나기도 했다.

