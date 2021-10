1년 만에 하락세로 돌아선 D램 가격…10월 9.51% '뚝'

[아시아경제 정현진 기자] 메모리반도체 가격 하락세가 현실화했다. 대표적인 메모리반도체인 D램의 10월 고정거래가격이 1년 만에 하락세로 돌아섰다. 낸드플래시는 보합세를 유지했으나 단기간 메모리반도체 경기 악화 우려는 지속될 수밖에 없을 것으로 보인다.

29일 D램익스체인지에 따르면 PC용 D램(DDR4 8Gb 2133MHz)의 10월 고정거래가격은 평균 3.71달러로 전월대비 9.51% 하락한 것으로 나타났다. 이는 지난해 10월 D램 가격이 8.95% 떨어진 이후 1년 만이다. 평균 가격으로 보면 지난 7~9월 중 4달러 이상 유지됐던 고정거래가가 다시 3달러 대로 떨어졌다.

D램 고정거래가는 지난해 10월 하락세를 보인 이후 상승으로 전환해 지난 1월 5.26% 올랐으며 슈퍼사이클 회복 기대감이 커진 지난 4월에는 26.67%의 증가폭을 기록하기도 했다. 이러한 상승세는 지난 3분기에도 지속돼 7월에도 가격이 7.89% 올랐다. D램 고정거래가격은 기업들이 분기별로 장기 계약을 하는 탓에 분기 초 큰 변동 폭을 보인다.

트렌드포스는 "높은 재고 수준으로 인한 수요 감소로 인해 PC용 D램 고정거래가가 떨어졌다"면서 "PC 제조사들은 현재 10주 이상의 D램 재고를 보유중이고, 일부 회사들은 14주 이상의 재고를 보유 중"이라고 설명했다.

낸드플래시 범용제품(128Gb 16Gx8 MLC)의 10월 고정거래가격은 지난달과 같은 4.81달러를 기록했다. 낸드의 경우 지난해 10월 3.45% 하락한 뒤 이후 지난 4월 8.57%, 7월 4.48% 상승하며 가격이 오름세를 보이고 있다. 낸드의 경우 공급이 수요에 비해 상대적으로 잘 이뤄지지 않아 가격이 소폭 오르거나 유지될 것으로 예상됐다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr