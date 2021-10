여수시의회 COP특위, COP33 남해안·남중권 유치약속 촉구

‘남해·안남중권 기후변화대응 선도지구 지정’ 등도 건의

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수시의회 COP유치지원특별위원회가 정부의 일방적인 COP28 양보에 대해 사과를 요구하는 한편 남해안·남중권의 COP33 유치 약속을 촉구했다.

COP28 유치활동을 활발히 펼쳐온 남해안·남중권을 ‘기후변화대응 선도지구’로 지정해달라는 건의도 남겼다.

COP특위는 28일 “정부의 COP28 양보는 아쉽지만 탄소중립은 우리가 계속해서 추구해야 할 중요한 가치”라며 “선도지구 지정과 지원기관 설립 등을 담은 특별법 제정을 강력하게 건의한다”고 밝혔다.

특위는 COP28 양보와 관련해서는 정부의 대응을 지적하고 나섰다. 특위는 “COP28을 아랍에미리트연합(UAE)에 양보한다는 발표에 허탈감을 금치 못했다”며 “지난 2008년부터 13년간 기후위기 대응을 목표로 COP 유치활동을 펼쳐온 남해안·남중권 시민들과 한마디 상의도 없이 일방적인 양보를 했기 때문”이라고 지적했다.

특위에 따르면 여수와 순천, 광양, 고흥, 구례, 보성, 진주, 사천, 하동, 남해, 산청, 고성 등 남해안·남중권 12개 시·군은 그동안 유치위원회를 중심으로 서명운동과 홍보캠페인 등을 자발적으로 펼쳐왔다.

특위 또한 거리캠페인과 국회의원 초청 간담회, 남해안·남중권 시·군의회 공동건의문 작성 등을 통해 유치지원에 역량을 집중했다.

특위는 “남해안·남중권의 COP 유치 당위성은 여전히 유효하다”며 “영호남 동서화합과 지역 균형발전의 초석이 될 것이며, 지자체가 협력해 탄소중립을 실현하는 세계적인 성공모델이 될 것”이라고 강조했다.

그러면서 “정부는 기후위기 대응을 향한 남해안·남중권의 비전과 가치를 재평가하고 COP33의 남해안·남중권 유치를 약속해야 한다”고 촉구했다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr