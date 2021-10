▲박금녀씨 별세, 차순규(前 ㈜대성 부사장)·남규(前 한화생명 대표이사 부회장)·진규(퓨전에프앤씨 대표) 모친상=부산 대동병원 VIP실, 발인 31일 오전 6시, 장지 경남 진주 선영

