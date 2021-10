방통심의위, 8월 이달의 좋은 프로그램 5편 선정

최우수상에 TBN 기획 '팔도잔디의 꿈'

[아시아경제 차민영 기자] 방송통신심의위원회는 29일 ‘2021년 8월 이달의 좋은 프로그램’ 5편에 대해 시상한다고 밝혔다.

심사위원회는 신청 작품 49편 출품작 중 최우수상 1편을 비롯해 각 부문별 수상작 등 총 5편을 선정했다.

최우수상으로 선정된 TBN경남교통방송 TBN 기획특집 다큐멘터리 라디오피아 '팔도잔디의 꿈'은 1970년대 국내 최초의 산업체학교인 한일여자실업고등학교 학생이자 한일합섬 여성노동자들의 이야기를 기록한 라디오 다큐멘터리 프로그램이다.

지상파TV 부문에는 ▲여성 국가대표 6명의 인터뷰와 아카이브 자료를 활용하여 스포츠와 여성차별 문제를 완성도 있게 다룬 KBS-1TV '다큐인사이트' 다큐멘터리 국가대표와 ▲부모·조부모를 부양하는 청년(영 케어러)들의 현장 사례를 심층 취재한 SBS-TV 뉴스토리 '영 케어러를 아시나요'를 선정했다.

뉴미디어 부문에는 장기 실종 당사자와 실종자 가족의 이야기를 다룬 KBS대전 유튜브채널 등 다큐5분 달그릇 '나는 실종자입니다' 2부작이 선정됐다. 지역방송 부문에는 일제강점기 항일음악 6000곡을 발굴해 복원한 대전MBC 8·15 특집 다큐 '노래하라! 저항하라! 항일음악 6000곡 대발굴'을 선정했다.

수상작품은 위원회 홈페이지를 통해 발표되며 코로나19로 인한 사회적 거리두기 상황임을 감안해해 행사는 생략한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr