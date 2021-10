[위클리中企]더이누스·알파도·밀워키

[아시아경제 김종화 기자] 욕실 전문기업 더이누스가 한국표준협회(KSA)에서 주관하는 '2021 한국품질만족지수(KS-QEI)' 도자기질 타일 부문에서 16년 연속 1위를 수상했고, 반려동물 AI 헬스케어 전문기업인 알파도는 켄싱턴리조트 충주 투숙객들에게 반려동물 소변자가검사키트와 알파도펫 플러스 정기구독 체험 서비스를 지원한다. 프리미엄 전동공구 밀워키는 '레드익스프레스 로드쇼'를 다음달 말까지 연장 진행한다.

더이누스, 16년 연속 '2021 한국품질만족지수' 타일 부문 1위 선정

욕실 전문기업 더이누스가 한국표준협회(KSA)에서 주관하는 '2021 한국품질만족지수(KS-QEI)' 도자기질 타일 부문에서 16년 연속 1위를 수상했다고 밝혔다.

한국품질만족지수(KS-QEI)는 해당 기업의 제품·서비스를 이용한 경험이 있는 소비자와 해당 제품·서비스의 전문가를 대상으로 품질의 우수성과 만족도를 조사해 발표하는 국내 유일의 품질만족도 종합지표다. 한국품질만족지수는 소비자가 실제로 제품이나 서비스를 사용하면서 공감하게 되는 다양한 품질에 대한 요소들을 지수화한 것이 특징이다.

이번 한국품질만족지수 평가에서 더이누스는 성능, 신뢰성 그리고 내구성 등으로 구성된 '사용품질지수'와 이미지, 인지성 그리고 신규성으로 구성된 '감성품질지수'의 모든 항목에서 우수한 점수를 획득해 쟁쟁한 경쟁사를 제치고 품질의 우수성을 입증했다.

더이누스 관계자는 "한국산업표준 규격인 KS보다 까다로운 더이누스만의 자체적인 기준이 한국품질만족지수 16년 연속 수상의 결과를 만든 것 같다"면서 "앞으로도 즐거운 욕실 공간을 만들기 위해 품질과 기술력을 끊임없이 연구할 것"라고 말했다.

알파도펫, 켄싱턴 펫 리조트와 반려동물 AI 홈 헬스케어 제휴

반려동물 AI 헬스케어 전문기업인 알파도(ALPADO)는 디럭스 펫 리조트로 유명한 켄싱턴 리조트(충주)와 'AI 홈 헬스케어' 서비스 제휴를 통해 파트너십을 체결하고, 투숙객들에게 소변자가검사키트와 알파도펫 플러스 정기구독 체험 서비스를 지원한다고 밝혔다.

알파도는 반려동물 보호자가 AI 헬스케어 모니터링 홈 주치의가 되는 '알파도펫 플러스(+)'를 출시한 바 있다. 알파도펫 AI 홈 헬스케어 솔루션은 집에서 반려동물의 눈, 치아, 귀, 피부 외형을 AI펫바디로 직접 자가 검사할 수 있다. 소변키트로 포도당 등 10가지 항목에 대한 누적데이터와 AI엔진을 기반으로 고객맞춤 헬스케어 큐레이션을 제공한다. 또 협업된 가까운 동물병원으로 진료를 받을 수 있도록 안내한다.

알파도펫 A+멤버십 회원으로 정기구독 서비스에 가입하면, 올해까지 안양 평촌 N동물병원을 비롯해 서울, 경기, 인천 30개 동물병원에서 혈액검사, 초음파검사, 방사선검사 등 종합건강검진 서비스 혜택을 받을 수 있다. 내년부터는 총 200여개 동물병원에서 알파도펫 건강검진 서비스를 받을 수 있도록 할 예정이다.

지영호 알파도펫 대표는 "켄싱턴 리조트 충주와 파트너십을 맺고, 투숙객 대상 반려동물 헬스케어 서비스를 제공한다"면서 "켄싱턴 리조트 투숙객 전원에게 알파도펫이 출시한 반려동물 소변자가검사키트를 제공하며, 또한 VIP고객에게는 매월 A+멤버십 정기구독 프리미엄을 제공한다"고 전했다.

밀워키, 체험과 구매를 한 번에 '레드익스프레스 로드쇼' 연장

프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키는 이달 행사 현장을 찾아준 많은 소비자의 관심과 인기에 힘입어 더욱 많은 참여 기회를 제공하기 위해 '레드익스프레스(RED EXPRESS) 로드쇼'를 다음달 말까지 연장 진행한다고 밝혔다.

자사 제품의 우수성을 알리고 소비자 접점을 확대하기 위해 대리점을 찾아가는 현장 이벤트 레드익스프레스 로드쇼는 밀워키 현장 전문가 JSS(Jobsite Solution Specialist)팀이 대리점을 방문한 소비자들에게 정확한 제품 정보를 제공하고 직접 체험 및 구매까지 할 수 있도록 돕는 이벤트다. 또한 현장에서 제품을 구매하면 금액에 따라 푸짐한 밀워키 사은품을 증정한다.

밀워키는 이번 행사를 통해 M12(12V), M18(18V) 배터리를 활용하는 전동공구를 비롯해 강력한 파워를 느낄 수 있는 다양한 제품을 선보인다. 특히, 레드트럭이 방문하는 곳에는 전동공구를 비롯해 수공구, 배터리, 팩아웃 등 다양한 인기 제품과 신제품을 모두 체험할 수 있다.

밀워키 전동공구 및 수공구에 관심이 있는 이들이라면 누구나 참여할 수 있는 레드익스프레스 로드쇼는 오는 2일을 시작으로 25일까지 매주 화요일과 목요일 2일간 진행되며, 마지막 주는 월요일부터 목요일까지 4일간 모두 진행될 예정이다. 장소는 서울과 부산, 대구, 광주 등 주요 도시들을 비롯해 강원도, 천안, 경기도 화성, 평택 등 전국 각지에서 펼쳐진다. 행사시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다.

밀워키 관계자는 "밀워키에 많은 관심을 가져 주시는 소비자들에게 조금이나마 더 생동감 있는 경험을 제공하고자 이번 행사를 기획했다"면서 "다양한 지역에서 소비자들이 직접 제품을 경험하고 이해할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 전했다.

