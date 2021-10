코스피, 장초반 하락 전환 3000선 아래로...코스닥도 1000선 붕괴

[아시아경제 박지환 기자] 29일 상승 출발했던 코스피가 장초반 하락 전환하며 '3000선'이 붕괴됐다. 코스닥 역시 장중 하락 전환하며 1000선 아래로 내려왔다.

이날 오전 9시49분 기준 코스피는 전 거래일 대비 10.61포인트(-0.35%) 하락한 2998.94를 가리키고 있다. 지수는 전날보다 16.12포인트(0.54%) 오른 3025.67로 거래를 시작한 이후 낙폭을 키우며 하락세로 돌아섰다.

투자자별로는 외국인과 기관 투자자들이 각각 1831억원, 1253억원 매도 우위를 보이고 있다. 반면 개인은 3008억원 매수 우위를 나타냈다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 대다수가 내림세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,400 전일대비 300 등락률 -0.42% 거래량 4,620,832 전일가 70,700 2021.10.29 10:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세[특징주]삼성중공업, 삼성전자 등 주요 계열사 유증 참여에 강세[클릭 e종목] "사상 최대 3Q 영업익 달성 제일기획, 북미서 고성장" close (0.14%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,200 전일대비 200 등락률 +0.23% 거래량 598,456 전일가 86,000 2021.10.29 10:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세'현대차-현대로템 개발' 웨어러블 로봇, 농업 분야 상용화 나선다양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close (0.81%) 등이 상승했다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 104,500 전일대비 2,000 등락률 -1.88% 거래량 1,415,384 전일가 106,500 2021.10.29 10:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close (-1.41%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 409,000 전일대비 4,000 등락률 -0.97% 거래량 132,054 전일가 413,000 2021.10.29 10:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감장 초반 코스피·코스닥 보합권 close (-0.97%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 875,000 전일대비 11,000 등락률 -1.24% 거래량 13,676 전일가 886,000 2021.10.29 10:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감[르포] 국내생산 mRNA 백신 첫 출하… "내년 상반기에는 원액 생산 갖춘다"(종합) close (-0.45) 등은 내렸다.

같은 시각 코스닥은 0.38포인트(-0.04%) 내린 999.26을 기록했다. 코스피와 마찬가지로 개인이 900억원 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 302억원, 469억원 순매도 중이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr