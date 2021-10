지지지랩, '낮은토끼베개' 신제품 출시

신제품 출시 기념 같은 상품 하나 더 주는 'LOVE +1'이벤트 실시

[아시아경제 윤슬기 기자] 예쁜 잠 연구소 지지지랩은 29일부터 11월4일까지 7일간 선착순으로 거북목 잡는 '낮은토끼베개' 신제품 출시 기념 'LOVE +1'이벤트를 실시한다.

이번 이벤트는 코로나19로 인해 가족 등을 만나기 어려웠던 이들을 위한 '전국민 사랑 더하기' 캠페인 일환이다.

낮은토끼베개 제품 브랜드몰을 통해 48% 할인된 특별가로 제공되고 이를 구매하면 원하는 상대에게 선물할 수 있도록 같은 제품을 1개 더 무료 제공한다. 낮은토끼베개는 통세탁이 가능해 손쉽게 위생상태를 관리할 수 있다.

이도원 지지지랩 대표는 "최근 코로나19로 인해 집콕족이 늘어나면서 홈리빙, 기능성 수면 침구시장이 새롭게 주목받고 있다"라며 "향후 목 주름 개선, 방지 및 100% 천연식물성 저자극 친환경 제품 개발 등으로 MZ세대를 공략한 새로운 미용 수면 침구시장을 지속적으로 선도해 나갈 예정이다"라고 말했다.

