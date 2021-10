11月 일상회복 '1단계' 시행…김 총리 "필수 방역수칙은 지켜야"(상보)

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 다음 달 1일부터 4주 동안 '단계적 일상회복' 1단계를 시행한다.

생업시설에 대한 영업시간 제한은 완전히 해제되고, 사적모임은 백신접종 여부와 상관없이 '수도권 최대 10명·비수도권 최대 12명'으로 완화된다. 다만 방역에 취약한 식당·카페는 미접종자 최대 4명까지만 허용된다.

유흥시설 및 실내체육시설 등에 대해서는 접종증명·음성확인제, 이른바 '백신 패스'를 적용하기로 했다. 현장 혼선을 막기 위해 1~2주 계도기간을 둘 방침이다.

김부겸 국무총리는 29일 오전 울산시청에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 이 같은 내용의 1단계 시행여부를 발표한 뒤 "일상회복은 세 단계에 걸쳐 차근차근 추진할 것"이라며 "첫 단계를 4주간 시행하고, 방역상황을 종합적으로 평가해 다음 단계로의 전환 여부를 결정할 예정"이라고 밝혔다. 방역 상황에 따라 최소 12주 간의 단계적 일상회복을 거쳐야 코로나19 사태 이전 수준으로 돌아갈 수 있다는 설명이다.

김 총리는 다만 "이는 코로나와의 싸움에서 '끝'이 아니라 '새로운 시작'이란 점을 분명히 인식해야 한다"며 "일상회복이 시작되지만 방역에서 손을 떼보자는 것은 더욱 아니"라고 강조했다.

김 총리는 일상회복 1단계에도 여전히 사적모임 인원 제한이 유지된 데 대해 "앞으로 백신접종률이 더 높아지고 방역 상황이 안정적으로 유지되면, 이 제한까지도 해제할 수 있을 것"이라고 말했다. 또 '백신패스'가 백신 미접종자에 대한 역차별이란 불만이 제기된 데 대해서는 "높아질 수 밖에 없는 집단감염의 위험을 줄이기 위한 불가피한 선택"이라고 협조를 구했다.

이번 정부의 단계적 일상회복 방침은 국내에서 첫 코로나19 확진자가 발생한 지 약 1년10개월(652일) 만에 실시된 것이다. 최근 코로나19 확진자 수가 다시 2000명대로 올라서면서 일상회복 전환에 대한 우려의 시각도 있다. 실제 한국보다 앞서 일상회복 전환을 시도한 국가들에서 최근 확진자 수가 폭증하는 추세다.

다만 김 총리는 "국민들이 지금껏 보여준 시민의식과 성숙함을 믿고, 어려움이 닥치더라도 뒷걸음치지 않고 앞으로 헤쳐 나가고자 한다"며 "최악의 상황까지 염두에 두고 방역과 의료대응 역량을 탄탄하게 갖춰 나가겠다"고 강조했다.

그러면서 "실내외 마스크 착용, 주기적 환기, 적극적 진단검사 등 세 가지 필수 방역수칙을 반드시 끝까지 지켜달라"고 당부했다.

