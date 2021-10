남윤성 엠굿 대표이사 보관문화훈장 수훈

문체부, 잡지 발전 유공자 정부포상

남윤성 엠굿 대표이사가 보관문화훈장을 받는다. 문화체육관광부는 다음 달 1일 서울 중구 프레스센터에서 '잡지의 날' 기념식을 열고 관련 유공자에게 정부포상을 한다고 29일 전했다. 보관문화훈장 한 명, 대통령 표창 한 명, 국무총리 표창 한 명, 장관 표창 열 명 등 열세 명이다.

보관문화훈장을 수훈하는 남 대표는 1989년 4월 월간 '미대입시'를 창간해 미술대학 지망생과 미술교육자에게 유익한 입시 정보를 제공하고 있다. 미술 입시 누리집 '엠굿'을 개발·운영해 미술문화 대중화에도 일조한다. 문체부 측은 "잡지협회 부회장과 이사 등을 역임하며 관련 산업 발전에도 기여했다"고 했다.

대통령 표창은 전재성 매거진플러스 대표이사가 받는다. 월간 '퀸(Queen)' 발행인이다. 지난 31년간 다양한 생활 정보를 제공하며 여성문화·잡지산업 발전에 이바지했다. 월간 '오가닉 라이프(ORGANIC LIFE)'를 발행해 건강한 식생활 문화도 선도했다. 송영용 엠디 대표는 국무총리 표창을 수훈한다. 1999년 11월 월간 '엠디(MD) 저널'을 창간해 의료지식과 건강정보를 제공하고 관련 산업 발전을 견인한 점을 인정받았다.

최현수 깨끗한나라 대표이사와 임병기 주택문화사 대표이사, 윤태석 아웃도어글로벌 대표이사, 엄길수 전 시조사 대표이사, 정창희 성원애드피아 이사, 윤길주 엑설런스코리아 대표, 신현성 이오문화사 발행인, 문일규 백미터 대표, 이용원 월간토마토 대표이사, 이승용 모터매거진 대표이사는 각각 문체부장관 표창을 받는다. 황희 문체부 장관은 "디지털 매체 전환으로 잡지계가 어려운 상황이지만 긍지와 자부심으로 지식문화 콘텐츠 시장을 주도하길 바란다"고 당부했다.

