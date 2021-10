◆이노 다다다카= 인생의 전성기를 보내고 은퇴한 후 51세의 나이에 일본지도 제작이라는 위업을 달성한 이노 다다타카의 이야기. 1800년부터 1816년까지 17년에 걸쳐 일본의 전 국토를 측량해, 최초로 일본의 정확한 형태를 밝힌 지도 ≪대일본연해여지전도≫가 완성되었다. 100세 시대를 맞아 제2의 인생을 준비하고 설계하려는 이들에게 그의 삶은 인생 2막의 본보기가 될 것이다.

(도몬 후유지 지음/이용화 옮김/논형)

