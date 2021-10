코로나 이후 소비불평등 0.07P↑…저소득층 식료품·보건 소비 덜했다

'우리나라의 소비불평등 추정 및 주요 특징 분석' 발표

[아시아경제 장세희 기자]코로나19 위기 중 소득과 소비 여건이 변화됨에 따라 소비불평등(5분위 배율)이 더욱 확대됐다는 분석이 나왔다. 특히 사회적 거리 두기 영향으로 이동이 제한되면서 필수소비재(비외출소비)를 중심으로 소비불평등이 심화된 것으로 나타났다.

29일 한국은행 물가연구팀 김찬우 과장, 전망모형팀 김철주 조사역이 발표한 조사통계 월보 '우리나라의 소비불평등 추정 및 주요 특징 분석'에 따르면 지난해 소비불평등은 3.74로 2019(3.67) 대비 0.07포인트 올랐다. 격차가 벌어진 배경에는 저소득층의 소득 감소가 있다. 소득이 낮을수록 2020년중 이전소득의 비중이 2019년에 비해 확대된 것으로 나타났다.

김 과장은 "이동성 제약으로 필수소비재를 중심으로 소비불평등이 확대됐다"며 "특히 식료품, 보건, 주거 등의 분야에서 격차가 크게 나타났다"고 밝혔다.

특히 식료품, 보건, 정보통신 등을 포함한 필수소비재 부분에서 소비불평등이 심화된 것으로 나타났다. 이동성 제약 등으로 외출소비가 비외출소비로 대체되면서 지난해에는 필수소비재의 소비불평등 기여율이 3.8%포인트 증가한 것으로 나타났다. 선택 소비재의 경우 오락과 문화를 중심으로 5.2%포인트 하락한 것으로 나타났다.

우리나라의 1990년부터 2016년 중 측정오차를 보정한 소비불평등도 설문조사 자료를 직접 이용한 기존 지표 보다 소비불평등이 상당폭 확대되는 것으로 나타났다. 측정오차 보정 지표를 보면 소비불평등도가 약 0.66포인트 상승한 반면, 기존 지표에서는 약 0.13포인트 상승하는데 그쳤다. 고소득층의 소비액이 과소 측정할 경우 소비불평등 역시 과소 추정될 가능성이 있다.

코로나19가 완화되더라도 소비불평등은 더욱 확대될 것으로 내다봤다. 고소득층의 소비가 점차 증가하는 반면, 저소득층은 소득여건 부진이 지속될 가능성이 있다고 본 것이다.

아울러 연구팀은 중산층과 저소득층 간의 소비 격차도 확대될 가능성이 있다고 분석했다. 향후 재정수지 부담 등으로 정부의 소득지원정책이 점차 축소되면서 소득 격차가 확대될 수 있다는 것이다.

