GS샵, 스킨케어 브랜드 '뷰(VU)' 출시…'앰플 클렌저' 첫 방송

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 32,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,950 2021.10.29 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 GS25, '곰표' 막걸리로 MZ세대 공략"30분만에 동네마트서 배달" … GS수퍼마켓, 퀵커머스 매출 '쑥'5000명 칼바람 불던 '유통 빅4', 위드코로나 2000명+α 뽑는다 close 이 운영하는 GS샵은 스킨케어 전문 브랜드 '뷰(VU)'를 공식 출시하고 신상품을 첫 방송한다고 29일 밝혔다.

GS샵은 오는 30일 오후 5시40분부터 '뷰 앰플 클렌저 세트' 판매 방송을 진행한다. 뷰에서 약 1년 간 40번 테스트 끝에 출시한 제품이다.

'뷰 앰플 클렌저'는 우유 단백질 추출물을 37%를 함유한 일명 '우유단백질 클렌저'다. 특허 받은 17종 아미노산과 7종 발효오일, 10종 곡물 단백질, 8종 히알루론산 등 영양과 보습에 필요한 성분을 담았다.

GS샵은 이 상품에 대해 "제형은 피부에 처음 닿을 때는 부드럽지만 롤링하면 오일로 변해 메이크업부터 모공 사이 노폐물까지 녹여준다"며 "물과 닿은 후에는 조밀한 거품이 발생해 깨끗하게 헹궈낼 수 있다"고 설명했다.

이어 "인체적용시험 결과 1회 사용 시 피부 보습 24시간 유지 및 클렌징 후 스킨케어 보습력 135% 개선 등 효과가 있는 것으로 나타났다"고 덧붙였다.

뷰는 피부 관리의 첫걸음은 클렌징부터 시작해야 한다는 점에서 착안해 클렌저를 가장 먼저 선보이게 됐다고 말했다. 뷰는 "GS샵 고객들의 다양한 피드백을 바탕으로 깐깐하게 검증한 성분을 제안하는 진정성 담은 스킨케어 전문 브랜드인 만큼, 앞으로 고객들의 피부 고민을 효과적으로 해결해 줄 수 있는 스킨케어 라인을 속속 선보일 예정"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr