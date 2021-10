세븐일레븐, 친환경 운동화 ‘LAR 스니커즈’ 한정판매

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 29일부터 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 페트병과 자투리 가죽을 재활용해 제작된 ‘LAR 스니커즈’를 한정수량 판매한다고 밝혔다.

LAR 스니커즈는 플라스틱 자원 선순환 프로젝트인 ‘프로젝트 루프’를 통해 탄생했다. 버려진 페트병을 모아 제작됐고, 모던한 디자인과 편안한 착화감이 돋보이는 상품이다. 부드러운 그레이 컬러로 다양한 의상에 착용할 수 있어 활용도가 높다.

프로젝트 루프는 롯데케미칼이 주관하고 금호섬유공업과 함국섬유개발연구원 등이 참여한 친환경 프로젝트다. 이를 통해 친환경 운동화와 가방이 탄생했으며, 내년 상반기에는 의류와 파우치가 추가로 제작 될 예정이다.

코리아세븐 관계자는 “해당 상품 판매를 통해 자원의 선순환에 작게나마 힘을 보태게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 의미 있는 상품을 엄선해 필 환경 시대에 맞는 사회적 책임을 다하도록 노력할 것”이라고 말했다.

