롯데온, 코리아세일페스타 행사…최대 80% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 다음달 1일부터 15일까지 코리아세일페스타에 참여해 ‘롯데 브랜드 챌린지’, ‘라이브세일쇼’ 등 다양한 행사와 경품 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

롯데 브랜드 챌린지는 롯데 계열사들이 참여하는 온·오프라인 통합 행사다. 롯데백화점과 하이마트, 호텔, 면세점 등 롯데 계열사들이 매일 번갈아 가며 인기 상품을 최대 80% 할인된 가격에 선보인다. 다음달 3일과 8일엔 라이브 방송 ‘라이브세일쇼’를 진행해 뷰티, 패션 상품을 최대 30% 할인 판매한다.

고객 참여형 이벤트로 ‘매일 새로워! 매일 짜릿해’ 주사위 게임도 준비했다. 행사 기간 매일 1번의 주사위를 던져 숫자만큼 이동하고 각 계열사 영역에 도착할 때마다 깜짝 선물을 증정한다. 게임을 완주한 고객 중 50명을 추첨해 롯데모바일상품권 5만원을 증정한다.

롯데온 관계자는 “롯데 각 계열사 상품을 할인 판매하고 게임 이벤트, 라이브 방송 등을 준비했다”며 “매일 다른 혜택과 선물을 준비해 고객들이 언제 방문해도 새로운 경험을 할 수 있을 것”이라고 말했다.

