서울상공회의소는 다음 달 1일부터 보름간 열리는 코리아세일페스타 기간에 서울지역 중소기업 우수제품 판매전을 열기로 했다. 쿠팡·G마켓·위메프 등 국내 온라인 쇼핑채널과 강남 뉴코아, 목동 행복한백화점에 판매전을 마련해 돕는다. 이번 행사에는 서울상의 산하 25개 상공회를 통해 모집한 150여곳에서 상품 1000여개를 내놓는다. 온라인 할인쿠폰, 오프라인 할인 등 20~30% 정도 싸게 살 수 있다고 상의는 전했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr