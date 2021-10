속보[아시아경제 이민우 기자] 28일(현지시간) 미국 상무부는 올해 3분기 미국 국내총생산(GDP) 증가율 예비치가 전기 대비 연율 기준 2.0%로 나타났다고 밝혔다. 2분기 당시 6.7%는 물론 3분기 시장전망치 2.7%도 밑돌았다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr