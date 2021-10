최민정 측 "심석희, 수십 차례 사과 시도… 연락 그만해달라"

"극심한 스트레스 호소"

[아시아경제 나예은 기자] 쇼트트랙 국가대표 최민정(23·성남시청)이 '고의충돌' 의혹을 받고 있는 심석희(24·서울시청)에게 연락 중지를 요구했다.

최민정의 소속사 올댓스포츠는 28일 보도자료를 통해 "최민정을 향한 심석희의 지속적인 사과 수용 요구를 중단해달라"며 "최민정은 관련 의혹이 언론을 통해 알려진 지난 8일 이후 심석희로부터 수십차례의 전화 연락 시도와 수차례의 문자메시지를 받았다"고 전했다.

이어 "최민정은 중국 베이징에서 열린 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 1차 대회를 불과 이틀 앞두고도 문자메시지를 받았고, 정신적인 어려움과 불안을 호소했다"며 "극심한 스트레스를 호소하고 있다"고 덧붙였다.

한편 심석희가 2018년 평창 겨울올림픽 당시 한 코치와 나눈 문자메시지가 지난 8일 공개돼 논란이 일었다. 메시지 내용에는 동료 선수인 최민정, 김아랑 등에게 욕설 등을 사용하며 비난한 내용이 있었다.

이뿐만 아니라 심석희가 코치와 고의충돌을 모의하는 듯한 정황도 담겨 있었다. 해당 메시지는 성폭행 혐의로 수감 중인 조재범(40) 전 쇼트트랙 대표팀 코치가 심석희 휴대전화 포렌식 결과에서 확보한 것으로 알려졌다.

최민정은 대한빙상경기연맹에 고의 충돌 의혹에 대한 진상조사를 요구했다. 연맹은 총 7명으로 조사위원회로 구성했고, 전날(27일) 오후 연맹 대회의실에서 제1차 조사단 회의를 열었다. 현재 최민정은 쇼트트랙 1차 월드컵에서 무릎과 발목을 다쳐 치료에 전념하고 있다.

