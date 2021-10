아프가니스탄 특별기여자, ‘여수 시민들 ‘따뜻한 환대’

27일 아프간 특별기여자 391명 여수 만덕동 소재 해양경찰교육원 입소

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 충북 진천에 두 달 가량 머물고 있던 아프가니스탄 특별기여자와 가족들이 따뜻한 전남 여수에서 겨울나기를 한다.

아프간 특별기여자 391명은 27일 오전 10시경 진천 국가공무원인재개발원을 출발해 14시경 새 둥지인 여수 만덕동 소재 해양경찰교육원에 입소했다.

이들이 입소하는 여수해양경찰교육원 앞에는 강성국 법무부 차관, 박현식 여수시부시장을 비롯해 법무부·여수시 관계자 등이 나와 환대했다.

특히 여수시 자생단체와 오천동 주민들이 환영 플래카드와 피켓을 들고 버스 13대에 나눠 탄 아프가니스탄 특별기여자 일행을 향해 따뜻한 환영의 인사를 건넸다.

이들은 내년 2월까지 이곳에서 생활하며 한국어, 화재예방, 쓰레기 분리수거 등 사회 정착 교육을 받을 예정이다.

한편 아프간 특별기여자는 391명으로 성인 156명, 아동 195명, 영유아 40명이다.

