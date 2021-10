[아시아경제 류태민 기자] 디지탈옵틱 디지탈옵틱 106520 | 코스닥 증권정보 현재가 6,330 전일대비 730 등락률 +13.04% 거래량 747,573 전일가 5,600 2021.10.28 15:30 장마감 관련기사 바이오 빅데이터 구축! 초대형 황제주의 등장!디지탈옵틱-노블바이오, 코로나19 타액 검체채취 특허 출원디지탈옵틱, 분자진단 플랫폼 압티지엠제이와 MOU 체결 close 은 운영자금 확보를 위해 120억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 28일 공시했다. 보통주 239만438주가 발행되며 주당 발행가액은 5020원이다. 발행대상자는 데일리이엔엠이다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr