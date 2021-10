[아시아경제 류태민 기자] 사조대림 사조대림 003960 | 코스피 증권정보 현재가 27,650 전일대비 350 등락률 -1.25% 거래량 24,641 전일가 28,000 2021.10.28 15:30 장마감 관련기사 코스피 소폭 상승 마감.. 외인은 중국 갔나사조대림, 수산 테마 상승세에 10.36% ↑사조대림, 수산 테마 상승세에 7.14% ↑ close 은 사조에프에스를 흡수합병키로 결정했다고 28일 공시했다. 사조대림은 사조에프에스의 지분을 100% 보유하고 있다. 회사 측은 합병의 배경에 대해 “합병을 통한 경영효율성의 증대와 시너지 효과 등을 통해 기업가치 극대화에 기여할 것으로 예상된다”고 말했다.

