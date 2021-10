[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 818,723 전일가 122,000 2021.10.28 15:30 장마감 관련기사 '생활가전의 힘' LG전자, 3Q 매출 분기 사상 최대…첫 18조원 돌파(종합)LG전자 "OLED TV 연간 400만대 판매 무난…매출 비중 32%"[컨콜] LG전자 "삼성 QD 출시, 경쟁 심화되겠지만 OLED 생태계 확대 긍정적" close 는 28일 올해 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "최근 해상·항공 운임이 연일 사상 최고치를 경신하면서 생활가전(H&A)사업본부 수익성 악화 요인으로 작용하고 있다"며 "당사 매출 기준으로 전년 대비 2% 정도 물류비 영향이 있다"고 밝혔다. 그러면서 "이러한 현상이 내년 상반기나 하반기, 길게는 1~2년 소요될 것이라는 관측이 있다"며 "글로벌 선사를 대상으로 임시 선박 투입을 통해 공급 차질을 축소하고자 대응하고 있고, 글로벌 공급망 최적화를 통해 물류비 상승 영향을 최소화하고 있다"고 설명했다.

