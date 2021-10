마재윤 전남소방본부장 "도민 안전 최고 수준으로 책임질 것"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 마재윤 전남소방본부장이 “최고 수준의 재난현장 대응능력으로 도민의 안전을 책임지겠다”고 밝혔다.

28일 전남소방본부에 따르면 이날 간부회의에서 마 본부장은 “최근 재난대응 및 현장활동 능력을 평가하는 전국단위 중앙 경연대회에서 우수한 성적으로 거두고 있다”고 직원들을 격려했다.

또 “이번 성과들은 전남소방이 전국 최고 수준의 현장대응 능력을 갖추고 있음을 증명함과 동시에 도민이 위급한 순간 직접적으로 제공하는 소방관들의 재난현장 활동 능력을 인정받은 것이라 그 의미가 더욱 빛난다”고 평가했다.

전남소방은 화재·구조·구급 등 재난현장 소방기술을 겨루는 각종 전국대회서 두각을 나타내고 있다.

지난 12일부터 7일간 전국의 최강 소방관들이 모여 화재진압, 구조·구급전술을 겨루는 소방관 올림픽 ‘제34회 전국소방기술경연대회’에서 전국 1위로 종합우승을 차지하며 대통령상을 수상했다.

또 천안소방학교에서 열린 ‘전국의용소방대 소방기술경연대회’에서는 전남 의용소방대가 남·여 개인종목에서 소방청장상과 함께 우승 트로피를 수상하며 전남소방의 든든한 지원군임을 다시 한번 입증했다.

지난달에는 ‘2021년 전국 현장대응역량 강화방안 연구발표대회’에서 정박 선박 화재 대응기법 향상 방안을 주제로 소형선박화재 대응방향을 제시하며 전국 1위를 차지 최우수상인 행정안전부장관상을 받으며 호평을 받았다.

이보다 앞선 지난 8월에 ‘교본에는 없지만 대원들 나름의 소방기법들을 소개하는 우리만의 현장대응기법 공모전’에서 대상과 최우수상을 수상하기도 했다.

마재윤 전남소방본부장은 “전남소방의 최종 목표는 도민의 생명과 재산보호다”며 “앞으로도 전남도민들이 전국 최고 수준의 재난전문가들에게 최상의 소방서비스를 제공 받을 수 있도록 노력해 달라”고 말했다.

