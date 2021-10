[컨콜] 삼성전자 "잔여재원 발생시 조기환원 적극 검토"

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,200 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 7,181,040 전일가 70,100 2021.10.28 12:34 장중(20분지연) 관련기사 삼성, 메모리·파운드리 쌍끌이…2018 슈퍼사이클도 뛰어넘었다[컨콜] 삼성전자 "OLED 생산라인 가동률 매우 좋아…내년 수요도 충분"[컨콜] 삼성전자 "메모리 투자계획 논의 중…신중히 결정할 것" close 는 28일 올해 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "지난 1월20일부터 2023년까지 3년간 주주환원정책에서 말한 바와 같이 올해부터는 4분기 실적발표 때 연간 프리캐시플로우(기업잉여현금) 규모를 공유하고, 의미있는 규모의 잔여 재원이 발생하면 조기환원을 적극 검토한다는 계획에는 변화가 없다"고 밝혔다.

