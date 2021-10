서울공항 출발행사, 송영길 민주당 대표 전해철 행안부 장관 참석

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 '주요 20개국(G20)' 정상회의 참석을 위해 28일 출국했다. 문 대통령은 29일(현지시간) 교황청을 공식 방문해 프란치스코 교황을 만날 예정이다.

영국 글래스고에서 열리는 '제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)'에 참석하고 헝가리를 국빈방문하는 등 7박 9일간의 유럽순방 일정이다.

한편 서울공항에서 열린 문 대통령의 출국 행사에는 전해철 행정안전부 장관, 송영길 더불어민주당 대표 등이 함께 했다.

문 대통령은 회색 정장에 스트라이프 넥타이를 착용했고, 김정숙 여사는 감색 투피스에 베이지색 구두를 착용했다. 문 대통령과 김 여사는 태극기 무늬가 새겨진 흰색 마스크를 착용했다.

문 대통령 현장에 나온 이들과 인사를 나눈 뒤 공군1호기에 탑승했다.

