[특징주]라온피플, 메타버스 등 신사업 투자 유치 소식에 10%대 강세

[아시아경제 박지환 기자] 28일 인공지능(AI) 전문기업 라온피플 라온피플 300120 | 코스닥 증권정보 현재가 18,300 전일대비 1,500 등락률 +8.93% 거래량 436,555 전일가 16,800 2021.10.28 09:44 장중(20분지연) 관련기사 ??라온피플 "쌍둥이 현실세계 구현 메타버스 등 신사업 투자유치"라온피플, 300억원 규모 CB 발행 결정라온피플, 16억원 규모 한국도로공사 ITS 영상솔루션 '공급' close 주가가 강세다. AI 융합 메타버스와 디지털트윈 등 신사업을 바탕으로 300억원 규모의 투자 유치를 받은 소식이 영향을 준 것으로 보인다.

이날 오전 9시19분 기준 라온피플은 전 거래일보다 10.12%(1700원) 오른 1만8500원에 거래되고 있다.

라온피플은 AI 융합 메타버스 및 디지털트윈 등 신사업 추진을 위해 기관과 펀드로부터 300억원의 운영 및 시설자금을 투자 받는다. 전날 라온피플은 300억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행한다고 공시했다. 총 300억원 규모로 키움 AI 신기술사업투자조합에서 90억원, 키움증권에서 40억원, 라이노스와 수성자산운용에서 170억원 등 4개 기관에서 참여하며, 발행 가액은 1만7581원이다.

라온피플은 조달 자금에서 150억원은 지능형 정부 구축을 위한 데이터댐 사업과 차세대지능형 교통체계(C-ITS) 구축과 메타버스 환경에 쌍둥이 현실세계를 구현하는 디지털트윈(Digital twin) 사업, 지자체에 AI 스마트 영농 솔루션을 공급하기 위한 연구개발비 및 글로벌 기업으로 도약하기 위한 사옥이전 및 시설투자에 사용할 방침이다.

나머지 150억원은 글로벌 영업력 강화, 특허출원 및 신기술 개발에 필요한 자재와 물류비용, 개발인력 양성 등 R&D 운영자금에 사용한다는 계획이다.

