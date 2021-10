“10월의 크리스마스”…현대百, 전 점포서 연말 분위기 연출

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점은 28일부터 전국 매장을 크리스마스 분위기로 바꾼다. 10월에 크리스마스 장식을 하는 것은 이번이 처음으로 지난해와 비교해도 2주 이상 빠르다.

무역센터점 정문 광장에 13m 높이의 대형 크리스마스 트리, 통나무집, 나무 120그루로 구성된 ‘H빌리지’가 전시된다. 압구정본점(11월4일)과 판교점(11월8일) 등에도 순차적으로 설치될 예정이다. 이들 점포에 사용되는 나무는 자르지 않고 뿌리째 화분에 담아 활용한 뒤 향후 프리미엄 아웃렛 등으로 옮겨 심을 계획이다.

현대백화점은 전국 24개 전 점포의 외벽 및 매장 내부 공간에도 크리스마스 장식을 선보일 예정이다. 다음달 5일부터는 점포 출입구에 설치된 발열 체크기에 증강현실(AR) 필터를 결합해 선보인다. 고객들의 머리 위에 산타 모자나 루돌프 머리띠 등이 뜨게 하고 매장에는 크리스마스 캐럴을 틀기로 했다. 다음달 중순부터 크리스마스 선물 기획전을 진행하고, 다양한 크리스마스 한정판 상품도 판매한다.

현대백화점 관계자는 “코로나19 장기화로 심신이 지친 고객들이 조금이나마 먼저 행복하고 따뜻한 연말 분위기를 느낄 수 있길 바란다”며 “향후 변화되는 방역 지침에 맞춰 이벤트, 고객 초청 행사 등도 점차 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr