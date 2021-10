삼성생명, '생활보장보험 탄탄하게' 배타적사용권 획득

[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 69,900 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 15,246 전일가 69,800 2021.10.28 09:26 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "삼성생명, 실적 저조하지만 배당 기대감은 ↑"금융그룹 내부거래 54兆…그 중 절반이 삼성6개 금융그룹 이사회 쏠림현상…말 뿐인 '디지털' close 은 9월 출시한 '생활보장보험 탄탄하게'가 6개월 배타적 사용권을 획득했다고 28일 밝혔다.

생명보험협회 신상품심의위원회는 기존 보험에서 보장하지 않았던 신규 위험에 대한 요율을 개발한 것에 대해 독창성과 진보성을 인정해 배타적 사용권을 부여했다.

신규 위험률 4종은 무배당예정골다공증질환 발생률, 무배당 예정특정관절병척추염 발생률, 무배당 예정 특정 전신결합조직장애 발생률, 무배당 예정 질병 및 재해 급여 격리실 입원적용률이다.

또 업계 최초로 피보험자 진단, 예방 및 재발방지 프로그램을 연계해 근골격계 상태별 맞춤형 프로그램을 개발한 것도 고객 편익을 제공한 점에서 독창성과 유용성을 인정받았다.

생활보장보험은 장애 등급과 관계없이 모든 후천적 장애를 보장한다. 가입 후 장애가 발생해 장애인으로 등록을 완료할 경우 진단자금을 보장한다. 장애인복지법에서 정한 모든 장애에 해당되며 지체장애, 시각장애, 청각장애, 뇌병변장애 등 총 15종이다.

삼성생명 관계자는 "배타적 사용권 획득으로 우수한 상품개발력을 다시 인정받게 됐다"며 "차별화된 상품을 시장에 출시하면서 상품 경쟁력을 강화해가겠다"고 밝혔다.

