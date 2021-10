[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆신화인터텍=미국 에피톤 회사 지분 18%를 117억원에 취득

◆엠브레인=마크로밀엠브레인이 패널리소스코리아 흡수 합병

◆라온피플=운영 자금 및 시설 자금 목적 300억원 전환사채권 발행 결정

◆올릭스=골프코리아에 경기 성남시 토지 및 건물 2250억원 취득

◆잉크테크=해은켐텍과 소규모 합병 승인 관련 이사회 승인

◆코스맥스엠비티=단기차입금 100억원 증가 결정

◆서울옥션=배당 재원 적립 등 목적으로 자기주식 55억원 처분 결정

◆스카이이앤엠=블리스엔터테인먼트 소규모 합병 관련 이사회 승인

