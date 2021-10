文대통령, 아세안+3 정상회의 참석…'종전선언' 지지 당부

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 27일 화상으로 아세안+3 정상회의에 참석, '종전선언'을 비롯한 한반도 평화에 대한 지지를 당부했다.

이날 오후 4시부터 약 1시간 20분 동안 화상으로 개최된 제24차 아세안+3 정상회의에서 문 대통령은 아세안 9개국과 중국, 일본의 정상들과 함께 코로나19 위기 대응과 협력 성과, 향후 추진 방향에 대해 논의하고 역내 정세에 대한 의견을 교환했다.

문 대통령은 의제 발언에서 "역내포괄적 경제동반자협정(RCEP)과 한-아세안 자유무역협정(FTA) 등을 토대로 역내 공급망을 강화하고, 지속적인 경제성장을 함께 이루어 나가기를 기대한다"며 "한국은 연내 RCEP 비준을 완료할 것"이라고 말했다. 필수인력 이동의 제도적 보장을 위한 접종증명 상호 인정과 기업인 신속통로 등 전향적인 조치도 기대한다고 말했다.

이어 문 대통령은 디지털 역량의 상생 발전을 위해 한국이 다양한 디지털 분야 협력을 확대해 나가고, 기후위기 대응 노력의 일환으로 한국의 그린 뉴딜 경험을 적극 공유하겠다고 말했다. 또 아세안이 우리 정부의 '한반도 평화 프로세스'를 일관되게 지지해 준 데 대해 사의를 표하고, '종전선언'을 비롯해 평화의 한반도, 함께 번영하는 동아시아를 향한 길에 변함없는 관심과 지지를 당부했다.

이날 문 대통령은 모두발언에서 신남방정책 플러스 전략의 7대 핵심 분야 협력을 '아세안 포괄적 경제 회복 프레임워크(ACRF)’와 유기적으로 연계할 수 있는 방안을 모색 중이라며 기후변화, 디지털, 보건 분야 중심으로 ODA를 확대하겠다고 밝혔다.

일본 기시다 총리는 역내 식량안보 증진을 위한 지속 기여 의지를 표명하고, 자유로운 경제질서 유지를 위한 RCEP의 조기 발효 필요성과 금융안전망 구축을 위한 '치앙마이 이니셔티브 다자화' 활용 등을 언급했다. 인도-태평양에 관한 아세안의 관점(AOIP)과 일본의 인태 구상 간 연계 증진에 대한 기대도 표명했다.

중국 리커창 총리는 아세안+3의 개방적이고 포용적이며 지속가능한 발전을 위해 공중보건 거버넌스를 강화하는 한편, 사이버안보 거버넌스 교류 증가 금융협력 활성화를 강조했다. 또 RCEP의 조속한 발효를 위한 노력을 배가할 것이며, ‘치앙마이 이니셔티브 다자화’의 중요성도 강조했다.

아세안 9개국 정상들은 한·중·일 3국이 코로나19 극복 및 회복 과정에서 의료물품 및 장비, 백신 등을 지원해 준 데 대해 감사의 뜻을 표하고, 한국의 신남방정책을 비롯한 역내 협력 구상과 '인도-태평양에 관한 아세안의 관점' 및 '아세안 포괄적 경제회복 프레임워크(ACRF)' 등 아세안 메커니즘 간 협력 확대에 대한 기대를 피력했다.

아세안+3 정상들은 '청소년과 어린이의 정신건강 협력에 관한 정상성명'을 채택하고 미래세대들의 정신건강 문제 해결 및 예방을 위해 역내 공조체계 구축을 위해 협력하기로 했다.

