尹 고발사주 의혹 '깐부' 요청에…元 "잘 모르겠다" 洪 "참 딱하다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자 윤석열 전 검찰총장이 고발사주 논란과 관련해 율사 출신 경쟁 후보들의 동조 발언을 끌어내려 했지만, 큰 도움을 받지 못했다.

27일 윤 전 총장은 강원도에서 진행된 국민의힘 대선주자 방송토론회에서 고위공직자범죄수사처에서 손준성 검사에 대한 체포 영장이 기각된 뒤, 구속영장이 청구된 건에 대한 의견을 물었다. 윤 전 총장은 "체포영장 기각된 사람에게 구속영장 청구하는 것은 27년 법조 생활 중에 처음 본다"며 "어떻게 생각하냐"고 경쟁 후보들에게 물었다.

이에 검사 출신의 원희룡 전 제주도 지사는 "구체적으로 뭘 물어보는지 모르겠다"면서 "부당한 압박에 맞서 당당히 이겨내길 바란다"고 말했다.

이에 윤 전 총장이 재차 법적인 문제점을 언급하자 원 전 지사는 "잘 모르겠다"면서 "저한테 묻지 말라"고 답했다.

윤 전 총장은 역시 검사 출신의 홍준표 의원에게도 공수처의 결정에 대해 "선거 개입이 아니냐"고 물었다.

이에 홍 의원은 "참 딱하다. 윤 후보가 정책 토론을 하잘 때는 언제였냐 그걸 쟁점화하냐"며 차가운 반응을 보였다. 이어 "본인이 수사할 때는 정당한 수사고 수사를 당할 때는 정치공작이라고 하는 건 좀…"이라고 말을 줄였다.

