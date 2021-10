[아시아경제 김대현 기자] 코스피 상장사 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 1,000 등락률 -0.82% 거래량 155,102 전일가 121,500 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 에버랜드-홍익대, AI 기반 미디어 아트 영상 전시[2021 국감]고용장관 "포스코건설·삼성물산 특별감독 대상 아냐"[e공시 눈에 띄네] 코스피-5일 close 이 27일 연결 기준 올해 3분기 영업이익은 1410억원으로 지난해 동기 2155억원과 비교해 34.6% 줄었다고 공시했다.

매출은 8조3030억원으로 지난해 같은 기간보다 5.8% 늘었다. 순이익은 3751억원으로 16% 증가했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr