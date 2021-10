전력난 심해지는 중국…디젤유 공급도 난항

석탄 수급 불안으로 전력난이 심해지고 있는 중국이 디젤유 공급에도 난항을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 디젤유는 화물차 연료로 주로 쓰인다.

27일 중국의 경제 매체 차이신(財新)은 최근 중국 각지의 주유소에서 디젤유 공급이 원활치 않은 상황이며 이런 현상이 향후 수개월 동안 지속될 수 있다고 보도했다.

차이신에 따르면 허베이성의 한 트럭 판매상은 현지 주유소에서 트럭 1대당 디젤유 판매량을 100ℓ로 제한하고 있다.

안후이성 푸양시의 한 트럭 기사도 최근 며칠 동안 주유소에서 한 고객에게 디젤유를 100∼300위안(약 1만8000∼5만5000원) 어치만 팔고 있다고 전했다.

디젤유 값은 지난달 이후 급등하고 있다. 산둥성 일대의 디젤유 출고가는 9월 초 1t당 5500위안에서 최근 8600위안으로 55% 올랐다.

이는 중국의 석유화학 공장들이 최근 연료유 생산 비중을 줄이고 화공 제품 생산 비중을 늘린 것과 9월 들어 본격화한 전력 제한에 따른 생산 차질 등의 여파로 해석된다.

최근 광범위한 전력 공급 제한으로 많은 공장이 소형 디젤 발전기를 자체적으로 가동하면서 디젤 부족 현상이 심화했다는 분석도 나온다.

호주와의 갈등으로 발전용 석탄 공급 부족이 심해지면서 광둥성, 저장성, 장쑤성, 랴오닝성, 지린성, 헤이룽장 등 최소 20개 성급 행정구역에서 산업용 전기를 중심으로 제한 송전이 이어지고 있다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr