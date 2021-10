코오롱글로벌, 3650억 부산 엄궁동 재개발 수주…누적 10조 돌파

안동 재건축정비사업, 부산 엄궁1구역 주택재개발정비사업 등 계약 체결

올해 수주목표 3조1000억원 넘을 것으로 기대...누적 잔고도 10조 돌파

코오롱글로벌이 연이은 수주계약 체결에 연간 신규수주 사상최대 수주잔고를 기록할 것으로 전망된다.

코오롱글로벌은 부산 엄궁1구역 주택재개발정비사업(연면적 7만9864평)을 수주 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이 사업은 부산광역시 사상구 엄궁동 412번지 일대(대지 2만323평)에 지하 5층~지상 35층, 13개동 아파트 1777가구를 신축하는 주택재개발 사업이다. 3650억원 규모로 1777가구 중 조합원 502가구, 임대 100가구를 제외한 1175가구가 일반분양될 예정이다.

엄궁1구역은 부산시 서부권역 중심 생활권에 위치해 있다. 환경 인프라, 교육여건이 우수하고 부산진해 경제자유구역 및 김해신공항 고속도로 등 개발 호재로 투자 가치도 높은 것으로 평가된다.

이와 함께 코오롱글로벌은 지난 22일에도 1579억원 규모의 안동 재건축정비사업 수주계약을 체결하면서 수주잔고를 빠르게 늘리고 있다.

코오롱글로벌은 지난해 2조7000억원으로 사상 최대 수주잔고를 기록한 데 이어 올해도 이를 넘어서 올해 목표 수준인 3조1000억원을 넘어설 것으로 기대된다. 전체 수주잔고도 10조원을 돌파했다.

코오롱건설 관계자는 "부산진해 경제자유구역, 김해신공항 고속도로 등 개발 호재가 많은 부산 서부권역에 입성하게 돼 영광으로 생각한다"면서 "성실 시공으로 랜드마크 아파트를 건설해 조합원들의 믿음에 보답하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr