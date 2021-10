기능성·편의성 호평…덴티스 LED 수술등, 산자부 혁신제품 지정

2024년 5월까지 3년간 혁신제품 지위 유지

덴티스는 LED 수술등 브랜드 '루비스'가 올해 산자부의 우수연구개발 혁신제품에 선정됐다고 27일 밝혔다. 지난 6월 선정 통보를 받았으며 최근 최종 혁신제품 지정 인증서를 수령했다. 이번 혁신제품 지정의 유효 기간은 2024년 5월31일까지 3년간이다.

루비스는 중대형 LED 무영등 ‘루비스 M400’과 ‘루비스 L400’, 소형 LED 수술등 ‘루비스 S300’ 등 3가지 제품으로 구성됐다. 하이브리드 광학시스템을 통한 조도, 무영성능, 적외선 센서 등 제품의 기능성과 편의성이 호평 받았다. 덴티스만의 독자적인 기술력과 생산시스템으로 국산화를 선도해 글로벌 제품들과의 비교에서도 성능 및 가격 경쟁력을 갖췄다는 평가다.

덴티스 측은 감염관리와 위생에 민감한 수술실 내 센서 및 원격제어 등을 통한 스마트 컨트롤 기능과 난류 제어를 위한 특수 디자인 등으로 교차감염 관리와 위생면에서도 안정성을 인정받았다고 강조했다.

심기봉 덴티스 대표는 "루비스의 혁신제품 선정은 덴티스의 기술력을 입증하는 또 하나의 사례"라며 "앞으로도 기술혁신형 기업으로서 차별화된 사업 포트폴리오와 독보적인 연구개발(R&D) 역량을 바탕으로 혁신제품을 지속 출시해 수익 다각화를 이룰 것"이라고 밝혔다.

