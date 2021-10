文대통령 "갯벌은 생물다양성 보고…정부가 보전 지원할 것"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 '한국의 갯벌' 유네스코 세계유산 등재를 축하하며 정부가 갯벌의 보전과 생활 개선이 함께 이뤄지도록 지원하겠다고 밝혔다.

문 대통령은 27일 전남 신안군에서 열린 한국의 갯벌 세계유산 등재 기념식 영상축사를 통해 "갯벌은 인간과 자연을 하나로 이어주는 생물다양성의 보고"라며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "지난날 갯벌의 가치를 잘 몰랐던 때가 있었다. 개발을 우선하기도 했다"며 "이제 정부는 갯벌의 보전과 생활 개선이 함께 이뤄지도록 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.

문 대통령은 "(세계유산 등재는) 갯벌을 아끼고 사랑해온 지역주민들의 힘"이라며 서천, 고창, 신안, 보성, 순천 주민들에게 감사를 표하고, "편리함보다 공존이 훨씬 아름다운 일이라는 것을 지역주민들께서 보여주셨고 증명해주셨다"고 강조했다.

문 대통령은 "세계유산의 보존과 관리가 지역 발전과 연결되고 생태계의 보호가 더 행복한 삶으로 이어질 수 있도록 더 세심히 살필 것"이라며 "생명력 넘치는 우리 갯벌과 공존을 선택한 아름다운 삶이 세계에 널리 알려지게 되길 바란다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr