삼성전기, 3분기 영업이익 4578억원…전년 동기 대비 49%↑

삼성전기는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 4578억원으로 지난해 동기보다 48.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다. 매출은 2조6887억원으로 전년 동기 대비 20.6% 증가했다. 전분기 대비 매출은 2132억원(9%), 영업이익은 1185억원(35%) 각각 늘었다.

삼성전기는 모바일용 소형·고용량 MLCC(적층세라믹커패시터)와 산업·전장용 MLCC, 고사양 반도체 패키지 기판 등 고부가 제품의 판매가 늘면서 실적이 크게 개선됐다고 설명했다.

컴포넌트 부문은 3분기 매출 1조3209억원의 매출을 기록해 개별 사업부 중 매출 규모가 가장 컸다. 스마트폰용 소형·고용량 제품과 산업·전장용 등 고부가 MLCC 공급 확대로 전년 동기 대비 34%, 전분기 대비 11% 매출이 증가했다.

모듈 부문은 중화권 스마트폰 시장의 수요 둔화 영향으로 전 분기 대비 3% 감소한 7874억원, 기판 부문은 반도체 패키지 기판 공급 확대로 전 분기 대비 24% 증가한 5804억원의 매출을 각각 기록했다.

기판 부문은 3분기에 전년 동기 대비 28%, 전분기 대비 24% 증가한 매출 5804억원을 기록했다.

삼성전기는 4분기 전망에 대해 "연말 세트 재고 조정 영향으로 일부 제품의 매출 감소가 예상된다"면서도 "스마트폰·산업·전장용 MLCC와 5G 안테나용 패키지 기판 등 고부가 제품 수요는 견조할 것"이라고 예상했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr