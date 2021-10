합천군, 2021년 을지태극연습 실시

비상시 기본임무 수행을 위한 위기관리 및 전시 대비 절차 연습

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 재난종합상황실 등에서 관계 공무원이 참가해 국가 비상대비태세 확립을 위한 을지태극연습을 실시한다고 28일 밝혔다.

29일까지 실시되는 을지태극연습은 비상시 기본임무 수행을 위한 위기관리 및 전시대비절차 연습으로, 금년은 코로나19 상황을 고려, 필수 요원 위주 최소한의 내용으로 실시한다.

주요 연습내용으로 전시종합상황실 운영, 전시창설기구 설치·임무교육, 충무사태 조치사항 토의형 연습 비상대비정보시스템 사전점검 및 사용 등이다.

세부 계획은 27일, 오전 8시 비상대비 담당자 비상소집을 시작해 전시창설기구 설치·임무교육, 오는 28일 충무사태 조치사항 토의형 연습, 29일 을지태극연습 자체강평회 등을 끝으로 마무리된다.

이번 을지태극연습을 통해 공직자의 범국가적인 대규모 복합재난사태로부터 국가와 국민들의 피해를 최소화하기 위한 비상대비능력 함양이 예상된다.

