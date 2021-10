[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡 애플리케이션(앱)에 개인정보가 노출되는 일이 발생해 쿠팡이 공식 사과했다.

27일 업계에 따르면 전날 오후 약 1시간 동안 쿠팡 앱의 상품 주문 후 확인 단계에서 회원 본인이 아닌 다른 사람의 이름과 주소 일부가 노출됐다.

쿠팡은 이날 "애플리케이션 개선 작업 중 일부 회원의 앱에 다른 사람의 성명과 주소 정보가 일시적으로 노출된 것을 자체적으로 파악했다"고 밝혔다.

이어 "정보 노출을 인지한 즉시 필요한 보안 조치를 완료했다"며 "정확한 원인과 경과 등을 파악해 한국인터넷진흥원에 신고 절차를 진행하고 있다"고 설명했다.

쿠팡은 이번 사안과 관련된 고객에게는 따로 공지할 예정이라고 덧붙였다.

강한승 쿠팡 대표는 "이런 불미스러운 일이 발생한 점을 깊이 사과한다"면서 "개인정보 보호와 재발 방지를 위해 필요한 모든 노력을 기울일 것"이라고 밝혔다.

