"작은 실천이 세상을 바꾼다"…김남호 DB회장, 친환경 캠페인 '고고챌린지' 동참

'일회용컵 줄이고(Go), 에코컵 사용하고(Go)' 메시지 제시

DB 그룹은 김남호 회장이 친환경 캠페인 '고고챌린지'에 동참한다고 27일 밝혔다.

고고챌린지는 환경부가 올해 1월부터 플라스틱 사용을 줄여나가자는 취지로 개인이 일상생활에서 '하지 말아야 할 일' 한 가지와 '할 수 있는 행동' 한 가지씩을 다짐하고 다음 참여자를 지목하는 릴레이 형식의 친환경 캠페인이다.

김 회장은 "한 사람 한 사람의 작은 실천이 세상을 바꾸는 첫 걸음"이라며 '일회용컵 줄이고(Go), 에코컵 사용하고(Go)'를 메시지로 제시했다. 에코컵은 옥수수 전분 등에서 추출한 친환경 소재인 생분해플라스틱(PLA)과 천연섬유 등으로 만든 재사용(리유저블) 컵이다.

앞서 DB 그룹은 ESG경영(환경·사회·지배구조)의 한 축으로 다양한 친환경 경영활동을 해왔다. 대표적으로 DB손해보험은 2019년 국내 금융업 최초로 탈석탄금융을 선언하고, 친환경 에너지 기업에 대한 투자를 확대해 왔다. 또 환경부와 함께 위험물질 취급 시설에 대한 배상책임보험인 환경책임보험을 개발하는 등 2020년에만 660만건의 ESG 연계 보험상품을 판매했다.

파운드리(반도체 위탁생산) 사업을 담당하는 DB하이텍은 2020년 온실가스 배출저감 장치(플라즈마 스크러버) 20대를 도입했다. 용수 재활용과 수질오염 방지 설비인 중수도시스템도 운영하고 있다. 또 폐기물 분리배출과 부품 재활용센터를 통해 2020년 기준 98%의 폐기물 재활용률을 기록하고 있다.

이밖에도 DB생명, DB금융투자, DB저축은행 등 각 계열사들도 개인용 머그컵 사용하기, 점심시간 소등, 퇴근시 PC 전원 끄기, 페이퍼리스(전자문서) 사무환경 만들기 캠페인 등을 통해 환경보호를 실천하고 있다.

한편 김 회장은 다음 참여자로 조현상 효성그룹 부회장을 지목했다.

