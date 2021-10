[아시아경제 지연진 기자] 피엔티 피엔티 137400 | 코스닥 증권정보 현재가 35,250 전일대비 700 등락률 -1.95% 거래량 352,493 전일가 35,950 2021.10.27 10:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네] 코스닥- 6일피엔티, 中업체와 505억 규모 동박제조장비 공급 계약피엔티, 작년 영업익 552억원…3640% 급증 close 는 중국의 리튬배터리 제조사 허페이 궈시안배터리(Hefei Guoxuan Battery)와 423억원 규모의 2차전지 전극공정 장비 공급계약을 체결했다고 27일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr