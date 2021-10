기보, 한국거래소와 감사 선진화·반부패 청렴 위한 업무협약

반부패·청렴업무 전문화 위한 업무교류 실시

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 27일 한국거래소와 감사업무 선진화와 반부패 청렴을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲감사업무·반부패 청렴업무 관련 정보 공유 ▲내부통제 취약분야에 대한 상호지원·우수분야 벤치마킹 ▲자체감사 지적사례·청렴업무 모범사례 공유 등을 포함한 다양한 분야에서의 협력을 약속했다.

또한 인적교류와 정보교환을 통해 감사업무 노하우를 유기적으로 교환할 수 있는 체계를 구축하게 됐으며 이를 통해 각 기관의 자체감사활동 분야에서 시너지를 창출해 경영 투명성과 공정성을 제고하는 데 역할을 할 것으로 기대된다.

장세홍 기보 감사는 "부산 국제금융단지에 소재하고 있는 기관이 이번 협약을 계기로 각 기관의 장점을 벤치마킹해 감사역량을 강화하고, 감사·청렴업무의 전문성과 효율성을 한 단계 업그레이드 할 수 있게 됐다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr