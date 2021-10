증산4구역 등 4곳 도심복합사업 예정지구 첫 지정

3080+ 대책 후 9개월 만, 법 통과 후 40일 만

국토부, 올해 안에 본 지구 지정까지 신속 추진

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 증산4구역과 연신내역, 쌍문역 동측, 방학역 등 4곳을 도심 공공주택 복합사업 예정지구로 지정한다고 27일 밝혔다.

이번 예정지구 지정은 지난 2월 발표된 '3080+ 대도시권 주택공급방안' 이후 9개월 만이자, 지난달 21일 도심복합사업을 도입하는 공공주택특별법이 시행되고 난 후 약 40일 만에 이뤄졌다.

증산4구역 등 예정지구로 지정되는 4곳은 앞으로 주민 의견청취(14일간) 및 중앙도시계획위원회 심의를 거쳐 본 지구 지정 절차를 밟게 된다.

국토부는 도심복합사업 중 최초로 예정지구 지정이 되는 증산4구역은 후보지 중 가장 빨리 지구지정 요건인 주민 동의율 2/3 이상을 확보할 정도로 주민들의 호응이 높았고 역세권 3곳 역시 주민 동의가 매우 높은 만큼, 연내 본 지구지정까지 신속하게 이뤄질 것으로 예상했다.

현재 주민동의율은 증산4구역 75%, 연신내역 67%, 쌍문역 동측 81%, 방학역 75%라고 국토부는 설명했다.

국토부는 이번 예정지구로 지정하는 4곳은 올해 안으로 본 지구지정까지 완료한다는 방침이다.

이는 기존 재개발사업의 경우 정비구역 지정이 평균 약 5년이 소요되는 점을 고려하면, 이해관계가 복잡한 도심내 주택사업으로서는 전례를 찾기 어려울 만큼 빠른 속도로 진행되는 것이라고 국토부는 설명했다.

후보지 4곳의 경우 주민에게 현물보상으로 공급하는 주택가격은 전용 59㎡는 4억8000만∼4억9000만원, 전용 84㎡는 6억1000만∼6억4000만원으로 추정됐다.

이 경우 주민들의 세대별 평균 부담금은 8000만원~1억3000만원 수준으로 분석됐는데, 이는 해당 지역의 민간 재개발사업 보다 약 30% 이상 낮은 수준이라는 게 국토부 측 설명이다.

또 국토부는 일반에 공급하는 분양주택도 전량 공공주택으로서 분양가상한제를 적용해 부담가능한 가격으로 공급할 계획이다.

4곳 후보지의 일반 분양가격을 추정한 결과, 인근 시세의 60% 수준인 3.3㎡당 평균 1931만∼2257만원으로 분석됐다고 국토부는 밝혔다.

남영우 공공주택추진단장은 “이번 증산4구역 등 4곳의 예정지구 지정은 도심 공공주택 복합사업 뿐 아니라 3080+ 대책의 본격적인 추진을 알리는 것으로 그 의미가 크다”면서 “증산4구역 등 4곳은 연내 본 지구지정을 완료하고, 주민호응이 높은 다른 후보지에 대해서도 연내 예정지구를 지정하는 등 3080+ 사업을 차질 없이 추진해 나가겠다"라고 말했다.

한편, 국토부는 증산4 등 4개 구역에 대한 부동산 실거래 조사 결과, 총 10건의 위법의심 거래를 확인했으며 이를 국세청, 금융위, 관할지자체 등 관계기관에 통보할 계획이다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr