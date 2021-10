[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시의회 김원주(풍남·노송·인후3동) 의원이 26일 전북시군의회의장협의회(회장 강동화)로부터 지방의정봉사상을 수상했다.

지방의정봉사상은 의욕적인 의정 활동으로 지역발전과 주민을 위해 헌신·봉사한 의원에게 수여하는 상이다.

김 의원은 평소 남다른 사명감으로 지역사회 발전과 시민의 복리 증진에 기여한 점은 물론, 시민들의 애로사항과 지역 내 현안사항을 해결하기 위해 현장 중심의 적극적인 의정활동을 펼쳐왔다는 평가를 받았다.

김 의원은 “시민의 대표로 주어진 역할에 충실하고 의정활동에 소임을 다했을 뿐인데 이렇게 상을 받게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 시민들의 목소리에 귀 기울이며 시민들과 함께 소통하는 의정활동을 펼치겠다”고 밝혔다.

